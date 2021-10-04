Markete kilitlenen hırsız camı kırıp kaçtı

Bursa’da bir marketten hırsızlık yapacağı sırada kasiyer tarafından içeri kilitlenen şüpheli, camı kırarak kaçtı. İddiaya göre, kasiyer şüpheli tavırlar sergileyen genci takibe almış ve hırsızlık yaptığını görmüştü. Hızla dışarı çıkarak marketin kapısını kilitleyen kasiyer, hemen polise haber verdi. Dışarıda toplananlardan kapıyı açmalarını isteyen şüpheli, polisin geldiğini duyunca camı kırarak kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen şüpheli aranıyor.

ntv.com.tr 04.10.2021 - 15:26 | Son Güncelleme : 04.10.2021 - 15:31

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