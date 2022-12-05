Marketi soymaya girdi, silahı tutukluk yapınca kaçtı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde tabancayla girdiği markette paraları isteyen soyguncu, market çalışanının tepki vermemesi üzerine silahını ateşledi. Kurşunların şans eseri isabet etmediği market çalışanı canını zor kurtardı. O sırada tekrar tetiğe basan soyguncu, silahı tutukluk yapınca kaçıp gitti.

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