Markette bıçaklı sıra kavgası: Üç jandarmayı yaraladı, serbest kaldı
İstanbul Küçükçekmece’de marketteki sıra tartışmasına müdahale etmek isteyen üç sivil jandarma bıçaklanarak yaralandı. İddiaya göre, Ege Berk Ç. kasa sırasında arkasında bulunan bir kadınla tartışmaya başladı. Kadına küfür ederek üzerine yürüyen saldırganı, markette bulunan sivil jandarmalar durdurmaya çalıştı. Belinden çıkardığı bıçakla üç jandarmayı yaralayan Ege Berk Ç. kaçıp gitti. Ertesi gün gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Avukat Maşallah Maral ‘‘Bir müvekkilimin ensesinde 18 dikiş var. Bir müvekkilimin koluna 19 dikiş atıldı. Birinin de kolunda doku kaybı var. Bu kişi sadece ifade verip serbest kaldı. 7 farklı suç kaydı var ve şu an aramızda’’ diyerek tepki gösterdi.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 01.06.2021 - 15:19| Son Güncelleme : 01.06.2021 - 15:31
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.