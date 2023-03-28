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MARLİN SİDA'dan Kuzgun seyir füzesi atıldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen katı yakıtlı yerli seyir füzesi Kuzgun-KY, silahlı insansız deniz aracı (SİDA) MARLİNden test edildi. Bir SİDAdan ilk defa radar güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti.

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