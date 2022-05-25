Marmaray’da taciz iddiası: Güvenlik görevlileri müdahale etti
İstanbul’da Gebze-Yenikapı seferini yapan Marmaray treninde, kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen bir kişiye varandaşlar tepki gösterdi. Yolculardan birinin cep telefonuyla kaydettiği o anlarda fotoğrafı çeken kişinin ‘‘Tamam fotoğrafı sil’’ demesi tepki çekti. Yolcuların adamı trenden indirmesinin ardından gerginlik daha da arttı. Olaya güvenlik görevlileri müdahale etti.
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