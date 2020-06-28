Marmaris Belediye Başkanı: Bildirilen bir can kaybı yok

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  NTV yayınına bağlanan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Şu an için bildirilen bir can kaybı yok" açıklamasında bulundu.

NTV Haber 28.06.2020 - 21:12 | Son Güncelleme : 28.06.2020 - 21:28

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER