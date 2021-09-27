Marmaris'te öğrenciler ormanları korumaya yemin etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 9 gün süren ve yaklaşık 11 bin hektarda etkili olan yangında hasar gören alanı gezen öğrenciler ormanları korumaya yemin etti. Marmaris Evren Paşa Ortaokulu 5-B sınıfı öğrencileri, Türkçe öğretmeni Seda Demirtürk ile İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki yanan ormanlık alanı gezdi. Öğrenciler burada toplu halde şu yemini okudu: "Sana söz ey orman. Biz var oldukça, ağaç yeşil kalacak. Kuşlar uçacak, ırmaklar akacak. Sana söz ey orman. Biz var oldukça ağaç yeşil kalacak. Çünkü ey orman biz bir aileyiz. Seni canla başla koruyacağıma, sana zarar verenleri uyaracağıma, doğal dengeyi bozmayacağıma yemin ederim, söz veririm."

Anadolu Ajansı 27.09.2021 - 00:23 | Son Güncelleme : 27.09.2021 - 00:29

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