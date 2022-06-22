Marmaris'te orman yangını: 20 helikopter, 14 uçak ile müdahale ediliyor
Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saat 20.00’de Bördübet Mahallesi 17 adalar mevkiinde başlayan orman yangına karşı mücadele sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale ile devam ediyor. Yaklaşık 250 hektarlık bir alanda devam eden orman yangınına havadan 20 helikopter ve 14 uçak, karadan ise 688’i orman personeli olmak üzere toplam Bin 480 personel katılıyor. Rüzgarın şiddetinin dün geceye oranla düşmesi nedeniyle alevlerin ilerlemesi kısmen durdu.
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İHA - Anadolu Ajansı 22.06.2022 - 08:09| Son Güncelleme : 22.06.2022 - 08:18
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