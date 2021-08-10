Marmaris’te yangından denize kaçan köpek kurtarıldı

Marmaris’te yangından denize kaçan köpek, Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı. Yangın söndürme çalışmalarına destek veren ekip, denizde yüzen köpeği görünce hareket geçti. Uzun uğraşlar sonunda tekneye alınan köpeğin, bitkin olduğu görüldü.

NTV 10.08.2021 - 17:38 | Son Güncelleme : 10.08.2021 - 17:46

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