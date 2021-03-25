"Maske kullanımı kalıcı olabilir"

Coronavirüs salgınıyla hayatımızın bir parçası haline gelen maskeler salgın sonrasında da kullanılacak gibi görünüyor. Uzmanlar özellikle kalabalık alanlarda bunun bir alışkanlık haline gelebileceğini söylüyor.

NTV 25.03.2021 - 14:08 | Son Güncelleme : 25.03.2021 - 14:21

DİĞER VİDEOLAR