"Maske kullanımı kalıcı olabilir"

Coronavirüs salgınıyla hayatımızın bir parçası haline gelen maskeler salgın sonrasında da kullanılacak gibi görünüyor. Uzmanlar özellikle kalabalık alanlarda bunun bir alışkanlık haline gelebileceğini söylüyor.
Abone ol
Paylaş
NTV 25.03.2021 - 14:08| Son Güncelleme : 25.03.2021 - 14:21
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.