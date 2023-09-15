Maslak'ta kafeye silahlı saldırı: Sitedeki çatışma anı kamerada
İstanbul Sarıyer'de site içerisindeki bir kafeye motosikletli iki saldırgan tarafından ateş açıldı. Kafede bulunan İsveç uyruklu 6 kişi, açılan ateşe karşılık verince çatışma çıktı. Site içinde büyük paniğe neden olan çatışma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis olay sonrası kayıplara karışan motosikletli saldırganları arıyor.
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