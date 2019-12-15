Meclis bütçe görüşmelerinde 'HDP'li belediyelere kayyum' tartışması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kayyum atamalarıyla ilgili eleştirilere tepki gösterdi. Meclis Genel Kurulu'nda bütçe sunumunda konuşan soylu, "Bu bütçe savaş bütçesi değil, Diyarbakır annelerinin bütçesi" dedi. Görüşmeler sırasında CHP'li kadın milletvekilleri kadına karşı şiddete tepkiyi anlatan şarkıyı seslendirdi.

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