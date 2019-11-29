Meclis Genel Kurulu'nda tank palet fabrikası tartışması
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan tank-palet fabrikasına ilişkin tartışma devam ediyor. Konu son olarak Meclis Genel Kurulu'nda gündeme geldi. Fabrikanın devri konusu AK Parti ile CHP'liler arasında bir kez daha tartışmaya neden oldu.
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