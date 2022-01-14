Meclis'te gündem akaryakıt zammı

Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlar herkesin gündeminde. Zamlar konusunda, AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil'den bir açıklama var. Karakocagil, Mecliste düzenlediği basın toplantısında akaryakıta gelen zam sorusuna; “Akaryakıt hesabı yapmıyorum desek yalan olur” dedi. CHP ve İYİ Parti'den de ekonomideki gelişmelere ilişkin açıklamalar var.
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