Merkez üssünde depremin 150 metrelik izi

Düzce'de en çok yıkımın olduğu noktalardan biri, depremin merkez üssü olan Gölyaka ilçesine bağlı Sarıdere köyüydü. 7 evin ağır hasar gördüğü köyün camisi için de yıkım kararı verildi. Binaların yanı sıra, yollarda da derin çatlaklar oluştu. NTV ekibinden Gökhan Gerçek ve Ahmet Aldoğan Sarıdere köyünde hasarın boyutunu görüntüledi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.