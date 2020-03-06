Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda

Mersin'de tesadüfen bulunan ve daha sonra turizme kazandırılan Taşkuyu Mağarası, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girme yolunda ilerliyor. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçenin listeye girmesi için UNESCO'ya yapılan son sunumda Taşkuyu Mağarası'nın da yer aldığını söyledi.
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06.03.2020 - 10:43| Son Güncelleme : 06.03.2020 - 11:03
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