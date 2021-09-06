Meşaleli düğün konvoyu yol kapattı

İstanbul Zeytinburnu’nda düğün konvoyu trafiği birbirine kattı. Araçlarından inerek yol kenarına meşaleler dizen konvoydakiler, kornalara basarak tepki gösteren sürücülere aldırış etmedi. Meşaleli düğün konvoyunun caddeyi duman içinde bıraktığı anları, sürücülerden biri cep telefonuyla kaydetti.
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ntv.com.tr 06.09.2021 - 13:18| Son Güncelleme : 06.09.2021 - 13:21
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