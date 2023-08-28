Metamfetamin tehlikesi büyüyor: Aileler çocuklarını nasıl korumalı?
Uyuşturucu kullanımı da satışı da dünyada ve Türkiye'de her geçen gün yaygınlaşıyor. İstanbul Kağıthane'de bir polisin şehit olduğu operasyonda ateş açan çete üyelerinin yaşları da uyuşturucunun gençler arasında ne kadar yaygınlaştığını gözler önüne serdi. Özellikle de ''Metamfetamin'' zehrinin kullanımı yaygın. Peki gençler neden bu kadar uyuşturucuya yöneldi? Psikiyatrist Prof. Dr. Elif Mutlu, NTV yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
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