Meteoroloji'den 23 il için uyarı: Yeni haftada hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den 23 kent için sarı kodlu uyarı geldi. Birçok kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapılırken, kar kalınlığının 10 ile 20 santimetre üzerinde olacağı bildirildi. Yapılan açıklamada vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması istendi. Peki kar yağışı hangi illerde etkili olacak? Soğuk hava ne zaman etkisini kaybedecek? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta boyunca yurt genelindeki hava durumunu değerlendirdi.
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