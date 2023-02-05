Meteorolojiden İstanbul için sarı kodlu uyarı

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı. Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çamlıca, Pendik, Çekmeköy ve Kartal'da etkisini gösteren kar yağışı Avrupa Yakası'nda da Silivri, Beylikdüzü ve Çatalca'da etkili oluyor. İstanbul için sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji, kar yağışının bu akşam etkisini artıracağını duyurdu. NTV ekibinden Baran Bila, Afet Koordinasyon Merkezi'nden kentteki son durumu aktardı.
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