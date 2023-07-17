Metrelerce yüksekte tehlikeli bakım çalışması
İzmit-Kandıra yolunda bulunan yüksek gerilim hatlarında dün, elektrik dağıtım firmasına bağlı personel tarafından bakım çalışması yapıldı. Çalışmayı yapan personel, beline bağlanan halatla gerekli güvenlik önlemini alıp, metrelerce yükseklikteki elektrik tellerine bakım yaptı. İsmi öğrenilemeyen çalışanın, tellerin üzerinden atlayarak yaptığı bakım çalışması akrobatları aratmadı. Çalışanın işini yaptığı sıradaki tehlikeli anları görenleri şaşırttı.
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