Metrobüste yolcular arasında kavga

İstanbul'da Üsküdar Burhaniye durağındaki metrobüste iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgaya diğer yolcular da karıştı. Olayın büyümesi üzerine metrobüs şoförünün aracı durdurdu. Yolcular arasındaki kavga yolda devam etti.

İHA 02.06.2021 - 10:22 | Son Güncelleme : 02.06.2021 - 11:20

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