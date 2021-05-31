Metrobüsün üstünde tehlikeli yolculuk: Yatarak 5 durak gitti

İstanbul’da bir genç, Merter’de metrobüsün üzerinde çıkarak beş durak boyunca aracın üstünde yatarak gitti. Hem kendi hayatını hem de metrobüsün sürüş güvenliğini hiçe sayan genç, tehlikeli yolculuk boyunca duraktaki arkadaşıyla konuşmaya devam etti. Edirnekapı’da metrobüsün üzerinden durağa atlayan genci görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ntv.com.tr 31.05.2021 - 11:40 | Son Güncelleme : 31.05.2021 - 11:54

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