Metroda Türk bayraklarına saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları nedeniyle metroya asılan Türk bayraklarını yırtan kişi, polis memuru tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Kimliğinin E.T. olduğu belirlenen kişinin, metrodaki bayrakları yırtıp yere attığı ve üzerine bastığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
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