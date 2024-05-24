Mezuniyet töreninde patlayan balonlar yaraladı
Mezuniyet kutlamasında balonlar patladı. Bazı öğrencilerin yüzünde ve vücudunda yanıklar oluştu.
Gaziantep'te Şahinbey ilçesindeki Ayıntap Anadolu Lisesi'nin mezuniyet kutlamaları vardı. Öğrenciler müzik eşliğinde birbirlerini kutluyor, veliler de onları izliyordu. Ne olduysa o anda oldu. Öğrencilerin ellerinde tuttukları hidrojen gazıyla dolu 10'a yakın balon birbiri ardına patladı.
Müzik ve eğlence, çığlık sesleriyle bölündü. Bazı öğrenciler yüzlerini tutarak kaçıştı.
Öğrenciler, veliler ve öğretmenler panik oldu. Okula hemen sağlık ekipleri çağırıldı.
Sağlık görevlileri öğrencilere müdahale etti. 6 öğrenci ayakta tedavi edildi, 2 öğrenci de hastaneye kaldırıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.
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