Milli futbolcu hayatını kaybetti: Kaza yerinden ilk görüntüler
Konyaspor’da forma giyen 28 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Çalık’ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Ahmet Çalık’ın araçta yalnız olduğu belirlenirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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