Milli iradenin simgesi TBMM 104 yaşında: Esaretten özgürlüğe 23 Nisan
Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılan Osmanlı İmparatorluğu için itilaf devletleriyle imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması sonun başlangıcı olmuştu. Saltanat hakları hiçe sayılıyor, ülke işgal ediliyordu. Oluşan yönetim boşluğuyla iç isyanlar peşi sıra geldi. Ekonomik buhran ve salgın hastalıklar da Osmanlı Devleti'ni bitap düşürmüştü. Saltanatın çaresiz kaldığı dönemde genç Osmanlı subayları Mustafa Kemal önderliğinde Anadolu'ya giderek kurtuluşa çare aramaya başladı ve formül belirlendi. Bir Meclis kurulmalı ve egemenlik kayıtsız şartsız milletin olmalıydı. Tüm zorluklara, tüm imkansızlıklara rağmen bir ulusun kurtuluş yolunu aydınlatacak o meşale 23 Nisan 1920'de Ankara'da yakıldı. İşgalden millet egemenliğine uzanan zorlu yolu tarihçi Cezmi Eraslan NTV'ye anlattı. (Haber: Osman Terkan Kamera: Cumhur Çatkaya)
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