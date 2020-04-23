Milli mücadelenin kadın kahramanları: Kara Fatma

Kurtuluş mücadelesinin en önemli kadın kahramanlarından üsteğmen Kara Fatma’nın hikayesi… Kara Fatma eşi ve çocukları dahil ailesinden 23 kişiyi kaybetti. Kurtuluş Savaşı boyunca cephe cephe dolaştı, ön safta savaştı.

NTV Haber 23.04.2020 - 11:17 | Son Güncelleme : 23.04.2020 - 11:32

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER