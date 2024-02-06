Mimar Nihat Şen NTV'ye konuştu: Büyük depremde yıkılan şehirler nasıl ayağa kaldırılacak?

6 Şubat Depremleri'nin en büyük yıkıma yol açtığı şehir Hatay oldu. Şehirde 13 bin 517 bina yıkıldı. 67 bin 346 binada da ağır hasar oluştu. Şehir yaralarını sarmaya çalışıyor; ama ne kadar yol alınabildi? Depreme dayanıklı bina nasıl yapılır? NTV ekibinden Osman Terkan, Hatay'da Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen ile konuştu.

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