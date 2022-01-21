Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yolcu minibüsü, otomobille çarpıştıktan sonra başka bir otomobilin üzerine devrildi. Minibüsün arka koltuğunda oturan bir yolcu kaza sırasında kırılan camdan yola düştü. Yolcu aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatan yolcu hastanede tedavi altına alındı.
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