Minik Aysima, doktor babasına sonunda kavuştu

Salgın sürecinin kahramanları hiç şüphesiz sağlık çalışanları... Bu süreçte aldıkları risklerin yanı sıra; ailelerinden de ayrı kaldılar. Şanlıurfa'da görevli Doktor Yusuf Sağlam, her akşam kendisini kapıda bekleyen kızına günlerce sarılamadı. Her defasında hayal kırıklığı yaşayan küçük kız, sonunda babasına kavuştu.

NTV 09.06.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 09.06.2020 - 14:59

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