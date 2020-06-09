Minik Aysima, doktor babasına sonunda kavuştu

Salgın sürecinin kahramanları hiç şüphesiz sağlık çalışanları... Bu süreçte aldıkları risklerin yanı sıra; ailelerinden de ayrı kaldılar. Şanlıurfa'da görevli Doktor Yusuf Sağlam, her akşam kendisini kapıda bekleyen kızına günlerce sarılamadı. Her defasında hayal kırıklığı yaşayan küçük kız, sonunda babasına kavuştu.
Abone ol
Paylaş
NTV 09.06.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 09.06.2020 - 14:59
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.