Motosiklette bayılan kadın ölümden döndü: ‘‘Görüntüleri izleyince çok korktum’’
Antalya’da motosiklette epilepsi nöbeti geçirip bayılan kadın ölümden döndü. 39 yaşındaki Meltem B., motosiklette fenalaşınca hakimiyetini kaybetti. Kontrolsüz şekilde şerit değiştiren kadın, bir araçla çarpışmaktan kurtuldu ancak bariyerlere çarpıp savruldu. Ve o anda tam arkasından gelen cipin sürücüsünün dikkati sayesinde aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Görüntüleri izleyince çok korktuğunu söyleyen Meltem B. ‘‘Motosiklet sürdüğümü hatırlıyorum ama sonrası yok. Tek hatırladığım şey gözlerimi açtığımda polislerin başımda olmasıydı. Motosiklet sürmeyeceğim artık, hayatımdan daha önemli değil” dedi.
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ntv.com.tr 28.03.2021 - 13:00| Son Güncelleme : 28.03.2021 - 13:21
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