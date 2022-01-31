Mucize gibi kurtuluş

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir minibüs hemzemin geçitte bozuldu. Tam o sırada İzmir-Isparta seferini yapan bir yolcu treni hızla minibüse çarptı. Ve şoför son anda kapıyı açıp minibüsten atlamayı başardı. Arkadaşı da aracın diğer kapısından çıkmayı başarmıştı. İşte güvenlik kamerasının kaydettiği o mucize kurtuluş...

Haberler - ntv.com.tr 31.01.2022 - 15:19 | Son Güncelleme : 31.01.2022 - 15:36

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