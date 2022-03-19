Muğla'da uzman çavuşla doktorun tartışmasına ait görüntüler ortaya çıktı

Muğla'da bir uzman çavuş, 14 Mart Tıp Bayramı'nda tartıştığı doktoru dövdüğü iddiasıyla görevden uzaklaştırılmıştı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda; doktorun uzman çavuşa fiziksel temasta bulunduğu görüldü. Bunun üzerine doktor hakkında soruşturma başlatıldı.

Haberler - NTV 19.03.2022 - 10:47 | Son Güncelleme : 19.03.2022 - 10:53

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