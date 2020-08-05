Muharrem İnce sessizliğini bozdu

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin yıl sonunda yeni parti kuracağı iddiası tartışılmaya devam ediyor. O iddianın ardından İnce'ye "Partiyi bölüyor" eleştirileri yöneltilmişti. İnce, o eleştirlere tepki gösterdi. CHP İstanbul Milletvekli Mehmet Bekaroğlu'ndan ise İnce'ye sürpriz bir teklif geldi.

ntv.com.tr 05.08.2020 - 19:51 | Son Güncelleme : 05.08.2020 - 19:54

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