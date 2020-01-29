Mühüre rağmen ağır hasarlı binalarına döndüler

İstanbul Sultangazi'de 26 Eylül 2019'daki 5,8'lik depremde hasar gören iki bına mühürlenmış ve içlerinde yaşayanlar başka yerlere yerleştırılmıştı. Depremden dört ay sonra mührün söküldüğü ve 18 aılenın bınaya gerı döndüğü anlaşıldı. Kolonlarında derin çatlaklar ve çürümelerin olduğu her iki apartmanında yıkılma riski bulunuyor.
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