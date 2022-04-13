Müsilajın ardından toksik madde tehlikesi

Balıkesir’in Bandırma ve Erdek ilçelerinde dört ayrı üniversiteden bilim insanlarının oluşturduğu araştırma ekibinin çalışmasına göre Marmara Denizi ‘toksik tehlikesi’ ile karşı karşıya... Araştırma sonucuna göre, deniz dibinden alınan 69 örnekte civa, kadmiyum, bakır, çinko gibi toksik element zenginleşmelerine rastlandı. Körfez dibinin çürük yumurta gibi koktuğunu söyleyen Ardahan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serkan Kükrer, ‘‘Bu hidrojen sülfür gazı. Dip sularının oksijensiz olduğunu gösterir. Aşırı miktarda organik madde girişi varsa orada oksijen biter. Bu nedenle toksik kirleticilerle mücadeledinin müsilaj eylem planına dahil edilmesini öneriyoruz’’ dedi.
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