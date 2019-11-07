Müşterinin unuttuğu 20 bin euroyu sahibine teslim etti
İstanbul Havalimanı'nda taksi şoförü olarak çalışan Ahmet Cihan Ay (35), arabasında bulduğu, içinde 128 bin lira değerinde döviz olan çantayı sahibine teslim etti. Genç taksici, benzer şekilde 5 yıl önce de arabasında bulduğu ve Türkiye'ye yatırım için gelen bir Iraklı'ya ait olan, yaklaşık 6,5 milyon lira değerinde döviz bulunan çantayı sahibine teslim etmişti. Örnek davranışlarıyla takdir toplayan Ay, havalimanı taksicileri tarafından bir kez daha 'ayın şoförü' seçildi.
07.11.2019 - 14:50| Son Güncelleme : 07.11.2019 - 15:04
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