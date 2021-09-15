Mutfağa giren şahin şaşırttı: Akşamın davetsiz misafiri
Ordu’da akşam saatlerinde mutfak penceresinden içeri giren şahin, evdekileri şaşırttı. Balkonda otururken omzuna bir şeyin çarptığını anlatan Salih Tepe, ‘‘Ne olduğunu anlayamadım, bir baktık mutfağa girmiş. Odalarda dolaştı bir süre. Sakin bir hayvandı’’ dedi. Tepe ailesi yakaladığı şahini balkondan uçurdu.
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ntv.com.tr 15.09.2021 - 12:41| Son Güncelleme : 15.09.2021 - 12:48
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