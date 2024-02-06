Müzisyen Bülent Tezcan'dan depremde ölenler için beste: "Selinler'e ağıt"
6 Şubat'ta sadece depremin vurduğu 11 il değil, koca bir ülke enkaz altında kaldı. Müzisyen Bülent Tezcan, depremin ilk günlerinde yaşanan o yıkımın acısını notalara döktü. O günlerde başladığı besteyi, bir sosyal medya hesabında gördüğü mesajdan sonra yeniden düzenlemeye karar verdi. O paylaşım, Adıyaman'da İsias Oteli'nin enkazında hayatını kaybeden Selin Karakaya'nın babası Enver Karakaya'ya aitti. Baba Karakaya, kızı Selin için bir doğum günü klibi hazırlamış, "Fotoğraflarımızdan bir video yaptım, uygun müzik bulamayınca, vazgeçtim doğum günü müziği ile paylaştım." yazmıştı. Bu mesajı gören Bülent Tezcan, bestesini yeniden düzenledi, adını da "Selinler'e ağıt" koydu ve bu besteyi depremde hayatını kaybedenlere adadı.
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