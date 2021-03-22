'Nazar boncuğu' Meke Gölü kurudu, Salda alarm veriyor
Türkiye'de sayıları 300'ü bulan doğal göller ya tamamen kurudu ya da kuruma riskiyle karşı karşıya... Başlıca neden, yeraltı su kaynaklarının tükenmesi... Daha doğrusu insan eliyle ve bilinçsizce tüketilmesi... Dünyanın nazar boncuğu olarak bilinen Meke Gölü suya hasret... Cennet Salda Gölü çığlık çığlığa... Ve o çığlığı duymak bizim elimizde... (Haber: Eren Mahir Gençer)
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NTV 22.03.2021 - 09:31| Son Güncelleme : 22.03.2021 - 11:13
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