Nefes borusu tıkanan öğrenciyi öğretmeni kurtardı

Gaziantep’te nefes borusuna yemek kaçan ve boğulmak üzere olan 13 yaşındaki öğrenciyi öğretmeni kurtardı. Vicdan Ahmet Güner Ortaokulu öğrencisi Melisa I., öğle yemeğini yerken nefes borusuna yemek kaçtı. Can havliyle koridora koşan öğrencinin yardımına o sırada koridordan geçen Sabure Özdemir yetişti. Öğretmenin ilk müdahalesiyle nefes borusundaki yemeğin bir parçası çıktı. O sırada yardıma koşan öğretmen Aydın Kaya’nın da desteğiyle 13 yaşındaki Melisa kurtarıldı.
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ntv.com.tr 31.03.2021 - 14:46| Son Güncelleme : 31.03.2021 - 15:12
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