Nefes kesen kovalamaca: Polisler çalıntı aracı ateş açarak durdurdu

Kocaeli’de çalıntı araçla kaçan biri kadın üç kişi ile polisler arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. İstanbul’dan çalınan otomobil, Kocaeli’de takibe alındı. Derince Liman kavşağında yol kapatıldı ve polisler aracın lastiklerine ateş açtı. Ancak sürücü hem polis araçlarına hem de otomobillere çarparak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonunda yakalanan 3 kişi mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ntv.com.tr 07.08.2021 - 17:03 | Son Güncelleme : 07.08.2021 - 17:16

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