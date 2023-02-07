NTV drone kamerası: İlanında ''depreme dayanıklı'' yazıyordu

Malatyada henüz bir yıl önce yapılmış bir depremde yan yattı. 28 Ocak tarihli bir ilanda binadaki bir daire 2 milyon 850 bin TLye satılıyor. İlanda binanın deprem yönetmeliğine uygun olduğu da yazıyor. İşte o binanın depremde ne hale geldiğini gösteren drone görüntüleri... (Haber:Osman Terkan Kamera: Alihan Sönmez)

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