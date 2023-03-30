NTV drone kamerası | İskenderun'da yağış yine denizi taşırdı
Deprem bölgesinde dün sağanak ve fırtına etkili olurken Hatay'ın İskenderun ilçesinde yine deniz taştı, ilçenin kıyı kesimi su altında kaldı. Bölgedeki son durum NTV drone kamerasına böyle yansıdı. Haber: Osman Terkan Kamera: Bahattin Demir
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