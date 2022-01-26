NTV ekibi Hadımköy'de mahsur kaldı

Hadımköy'de yol açma çalışmalarını yerinde takip eden NTV ekibinden Emirhan Ergen ve kameran Cahit Kazan, alt geçitte mahsur kaldı. Son durumu canlı yayında aktaran Ergen, "Aracımızın arkasına iki TIR geldi, hemen önümüzde iki TIR daha var. Dolayısıyla biz de burada mahsur kalmış olduk. Nasıl çıkacağız, onu da bilmiyoruz. Durumu yetkililere bildirdik, yardım istedik" dedi.
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NTV Haber 26.01.2022 - 00:22| Son Güncelleme : 26.01.2022 - 00:46
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