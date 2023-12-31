NTV ekibi Hatay'da: Depremzedeler yeni yıla buruk giriyor

Hatay'da depremzedeler, yeni yılı buruk bir şekilde karşılamaya hazırlanıyor. Kaybettikleri yakınlarının yasını tutmaya devam ederken bir yandan da kendi hayatlarını yeniden kurmaya, bulundukları bölgeyi yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. NTV ekibinden Melike Şahin ve Cahit Kazan 6 Şubat depremlerinin en çok vurduğu yerlerden olan Antakya'dan izlenimlerini aktardı.

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