NTV ekibi sel bölgesinde

Doğu Karadeniz'de yine kuvvetli yağış var. Rize'nin Fındıklı ilçesi ile Artvin'in Arhavi ilçesinde sağanak sonrası dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü... Bir kişi kayboldu. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu Karadeniz Sahil Yolundaki son durumu anlattı.

NTV 22.07.2021 - 11:40 | Son Güncelleme : 22.07.2021 - 11:50

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