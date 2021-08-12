NTV ekibi TSK helikopterinde

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çok sayıda vatandaş sel nedeniyle evlerinde mahsur aldı. Bölgede kurtarma çalışmaları karadan kısıtlı imkanlarla yapılabiliyor. Selzedeler helikopterle bulundukları yerden kurtarılıyor. NTV ekibi de TSK'ya ait helikopterdeki kurtarma çalışmalarını görüntüledi. (Haber:Osman Terkan Kamera:Ahmet Akpolat)

NTV Haber 12.08.2021 - 13:15 | Son Güncelleme : 12.08.2021 - 13:42

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