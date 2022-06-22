NTV ekibi yangın bölgesinde: Marmaris'teki orman yangını rüzgarla yayılıyor

Marmaris'te 19 sattir alevlerle mücadele var. Farklı noktalarda devam eden yangına havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yangın bölgesini havadan inceledi. Rüzgarın etkisini artırması çalışmaları güçleştiriyor. NTV Temsilcisi Merih Ak ve Kameraman Burak Uygun son durumu aktardı.

Haberler - NTV Haber 22.06.2022 - 14:46 | Son Güncelleme : 22.06.2022 - 14:51

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